  4. Immer mehr Delikte in Dessau-Roßlau: Zahlen auf AfD-Anfrage - Ermittlungen wegen Meinungsdelikten in Dessau-Roßlau stark gestiegen

Die Zahl der Verfahren hat seit 2020 deutlich zugenommen. Besonders häufig wird wegen Beleidigungen und verbotener Symbole ermittelt.

Von Tizian Hempel Aktualisiert: 20.01.2026, 12:48
Blick auf Dessau aus der Luft.
Blick auf Dessau aus der Luft. Symbolbild: imago/Hans Blossey

Dessau-Rosslau/MZ. - Eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Florian Schröder an den Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich mit Ermittlungen wegen sogenannter Meinungsäußerungsdelikte wie Beleidigung, Volksverhetzung, Hasskriminalität und ähnlicher Straftatbestände unter anderem in Dessau-Roßlau befasst.