Die Zahl der Verfahren hat seit 2020 deutlich zugenommen. Besonders häufig wird wegen Beleidigungen und verbotener Symbole ermittelt.

Zahlen auf AfD-Anfrage - Ermittlungen wegen Meinungsdelikten in Dessau-Roßlau stark gestiegen

Immer mehr Delikte in Dessau-Roßlau

Blick auf Dessau aus der Luft.

Dessau-Rosslau/MZ. - Eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Florian Schröder an den Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich mit Ermittlungen wegen sogenannter Meinungsäußerungsdelikte wie Beleidigung, Volksverhetzung, Hasskriminalität und ähnlicher Straftatbestände unter anderem in Dessau-Roßlau befasst.