Ein Mann aus Dessau hatte einen interessanten BMW im Internet entdeckt. Er zahlte Geld an. Bei der Abholung traf er eine Frau, die den Wagen ebenfalls wollte.

Dessau/MZ. - Ein junger Mann aus Dessau-Roßlau ist beim geplanten Kauf eines BMW bei Betrügern gelandet. Der 24-Jährige hatte am vergangenen Freitag, 16. Januar, ein Inserat für einen BMW im Internet entdeckt und Kontakt zu dem vermeintlichen Verkäufer aufgenommen. Man einigte sich auf einen Preis von 6.000 Euro. 500 Euro Anzahlung überwies der Käufer sofort auf ein angegebenes Konto. Die Restsumme sollte bei der Übergabe des Fahrzeuges bezahlt werden.

Als sich ein Bekannter des Mannes am Montag, 19. Januar, zum vereinbarten Übergabeort in Berlin begab, musste dieser jedoch feststellen, dass weder der Verkäufer noch der BMW dort vor Ort zu finden waren. Der Mann traf lediglich auf eine Frau, die ebenfalls das besagte Fahrzeug in Empfang nehmen wollte und wohl auch dieser Betrugsmasche zum Opfer gefallen war. Auf Anrufe und Textnachrichten reagierte der vermeintliche Verkäufer anschließend nicht mehr.