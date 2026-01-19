Dank von Ortsbürgermeisterin Kampf gegen „Rennstrecke“ in Königendorfer Straße - Kochstedt bekommt endlich eine Tempo-Anzeige
Der lang angestaute Frust der Mitglieder des Ortschaftsrats Kochstedt hatte sich in den letzten Sitzungen des Ortschaftsrats immer mehr Bahn gebrochen. Nun wurde immerhin ein Problem gelöst.
Kochstedt/MZ. - Der lang angestaute Frust der Mitglieder des Ortschaftsrats Kochstedt hatte sich in den letzten Sitzungen des Ortschaftsrats im vergangenen Jahr immer mehr Bahn gebrochen.