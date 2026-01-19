weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Tempolimit missachtet: Ortschaftsrat veranlasst Geschwindigkeitsanzeige

Dank von Ortsbürgermeisterin Kampf gegen „Rennstrecke“ in Königendorfer Straße - Kochstedt bekommt endlich eine Tempo-Anzeige

Der lang angestaute Frust der Mitglieder des Ortschaftsrats Kochstedt hatte sich in den letzten Sitzungen des Ortschaftsrats immer mehr Bahn gebrochen. Nun wurde immerhin ein Problem gelöst.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 20.01.2026, 14:16
Tempoanzeige in Kochstedt
Tempoanzeige in Kochstedt Foto: T. Ruttke

