Ende Februar läuft der Tarifvertrag für 48.000 Beschäftigte in Chemie- und Pharmaindustrie aus. In Leuna gab es nun die Verhandlungen für einen Nachfolger. Die Rahmenbedingungen waren außergewöhnlich. Denn die Branche steckt tief in der Krise.

Leuna/MZ. - Ernsthaft, respektvoll, sich der gemeinsamen Verantwortung bewusst ­– so beschrieben die Teilnehmer im Nachgang die Stimmung der ersten Verhandlungsrunde für einen neuen Tarifvertrag in der Chemiebranche. Die Vertreter des Arbeitgeberverbandes Nordostchemie und der Chemiegewerkschaft IGBCE hatten sich dazu im Leunaer Kulturhaus CCE in einer außergewöhnlichen Situation getroffen. Die Chemiebranche steckt tief in der Krise.