Pflegeheim in Gröbzig Zustimmung zum Umbau im Pflegezentrum „Fuhneaue“: Was für 2026 geplant ist - und warum dieses Wochenende gefeiert wird
Die Pflegeeinrichtung in Gröbzig lädt am Nikolaustag zu einem Adventsmarkt mit Rentieren ein. Die Pläne zum Abbau von Pflegeplätzen und Einrichtung neuer Wohnungen stehen.
05.12.2025, 08:00
Gröbzig/MZ. - Das Pflegezentrum Fuhneaue in Gröbzig soll umgebaut werden: 19 von 58 Heimplätzen werden abgebaut, die meisten davon zugunsten von zehn neuen Wohnungen. Dort sollen dann Einzelpersonen oder Paare selbstständig wohnen und bei Bedarf Pakete mit Serviceleistungen dazu buchen können.