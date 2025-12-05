Die Pflegeeinrichtung in Gröbzig lädt am Nikolaustag zu einem Adventsmarkt mit Rentieren ein. Die Pläne zum Abbau von Pflegeplätzen und Einrichtung neuer Wohnungen stehen.

Zustimmung zum Umbau im Pflegezentrum „Fuhneaue“: Was für 2026 geplant ist - und warum dieses Wochenende gefeiert wird

Annett Rabe (re. hinten) hatte bereits im Sommer über ihre Pläne für das Heim gesprochen.

Gröbzig/MZ. - Das Pflegezentrum Fuhneaue in Gröbzig soll umgebaut werden: 19 von 58 Heimplätzen werden abgebaut, die meisten davon zugunsten von zehn neuen Wohnungen. Dort sollen dann Einzelpersonen oder Paare selbstständig wohnen und bei Bedarf Pakete mit Serviceleistungen dazu buchen können.