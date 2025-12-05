Das gefeierte Musical „Cabaret“ steht am 6. Dezember wieder auf dem Spielplan des Eisleber Theaters. Der Intendant und einige Mitwirkende wollen danach mit dem Publikum ins Gespräch kommen.

Eisleben/MZ. - Es ist ein Theaterstück für die Sinne - und den Verstand. Die Inszenierung des weltberühmten Musicals „Cabaret“ gehört zu den absoluten Rennern dieser Spielzeit im Eisleber Theater. In der tragischen Geschichte um die Showsängerin Sally Bowles (Vivian Micksch) und den amerikanischen Schriftsteller Clifford Bradshaw (Julius Christodulow), die im Berlin der 1920er Jahre vor dem Hintergrund des aufziehenden Faschismus spielt, wirken neben dem fast kompletten Ensemble auch eine Live-Band und eine professionelle Tanzcrew mit.

Am Samstag, 6. Dezember, 19.30 Uhr, steht das Stück das nächste Mal auf dem Spielplan. Im Anschluss an die bereits fast ausverkaufte Vorstellung bietet Frank Martin Widmaier, Intendant und Regisseur, gemeinsam mit den Hauptdarstellerinnen und -darstellern erstmals ein Nachgespräch direkt im Zuschauerraum an. „Wir möchten das einmal ausprobieren“, so Widmaier zur MZ. „Ich finde es sehr wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen.“ Das Publikum könne Fragen zur Inszenierung stellen oder Meinungen dazu äußern. „Wer daran teilnehmen möchte, kann nach dem Applaus einfach im Saal bleiben.“ Unabhängig davon stehe er auch später im Foyer noch für Gespräche zur Verfügung.