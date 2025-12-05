Der Idee, schon 2026 Fördermittel für ein Radwegekonzept für Aschersleben zu beantragen, wird im Stadtrat eine Absage erteilt. Vom Tisch ist das Thema damit aber nicht.

Warum Radwegekonzept für Aschersleben erst 2027 kommen soll

Auch den unbefriedigenden Zustand für den Radverkehr auf dem Tie hat die Verwaltung im Blick. Eine kurzfristige Neuregelung wird es hier aber nicht geben.

Aschersleben/MZ - In Sachen Radverkehr würde die Stadtratsfraktion Die Linke/SPD/Grüne gern aufs Tempo drücken. Und hat deshalb einen Antrag eingebracht, der den Rathausmitarbeitern eine klare Aufgabe mitgibt: Sie sollen Fördermittel für ein neues Radverkehrskonzept beantragen und die Kosten dafür im Haushalt für 2026 bereits einplanen.