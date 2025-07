Demografischer Wandel Pflegebedarf ist da, Geld nicht - Warum das „Pflegezentrum Fuhneaue“ in Gröbzig Heimplätze abbaut

Viele alte Menschen, mehr Pflegebedürftige: Der demografische Wandel ist bekannt. Doch ganz so einfach ist es nicht immer. Warum das „Pflegezentrum Fuhneaue“ in Gröbzig sein Konzept ändert - und was man künftig auch anbieten will.