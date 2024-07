29 Trinkwasserbrunnen hat die Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland bislang in ihrem Versorgungsgebiet aufgestellt. Wo diese zu finden sind, zeigt eine interaktive Karte.

Köthen/MZ. - In einer interaktiven Karte auf ihrer Webseite hat die Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland alle öffentlich zugänglichen Trinkwasserbrunnen in ihrem Gebiet erfasst. Das teilte das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung mit.