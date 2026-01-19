Am Samstag wurden Feuerwehrleute aus Aken zu einem Gebäudebrand in Eichholz bei Zerbst alarmiert. Sie hätten einen 40 Kilometer langen Umweg nehmen müssen - wäre da nicht das Team der Fähre gewesen.

Mit der Fähre gelangt die Feuerwehr innerhalb weniger Minuten von Aken zur anderen Seite der Elbe.

Aken/MZ - Wie hilfreich gegenseitige Unterstützung ist, zeigt ein aktuelles Beispiel aus Aken: Am Donnerstag haben Feuerwehrleute den Fährleuten dabei geholfen, ihr Fährboot aus dem Eis zu befreien, um damit zur anderen Elbseite zu gelangen, wo die Fähre am Ufer liegt. Dafür erkenntlich zeigen konnte sich das Team schon wenige Tage später.