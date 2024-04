Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Eine Steigerung bei der Anzahl der Verkehrsunfälle, deutlich weniger getötete, dafür aber mehr verletzte Personen und relativ gleichbleibende Zahlen bei den Unfällen unter Alkoholeinfluss sowie den Fällen von Unfallflucht – auf diesen verkürzten Nenner könnte man die Verkehrsunfallstatistik des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld fürs Jahr 2023 bringen, die Revierleiter Matthias Król herausgegeben hat.1 Wie sieht die Entwicklung des Unfallgeschehens aus?Die Analyse lässt für den Landkreis im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Unfallzahlen erkennen. Wie in den beiden vorangegangenen Jahren wurde dabei die Anzahl von 5.000 Unfällen wieder deutlich unterschritten. Von den insgesamt 4.768 erfassten Verkehrsunfällen wurden 506 mit Personenschaden registriert. Die Zahl der verunglückten Personen beläuft sich auf 672 – aufgeschlüsselt sind das sechs tote, 169 schwer und 497 leicht verletzte Verkehrsteilnehmer. Erfreulich ist der Rückgang bei den Toten um mehr als 50 Prozent.2 Welche Fahrzeugkategorien waren in Unfälle verwickelt?Wie auch im Vorjahr ereigneten sich die meisten Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Pkw, gefolgt von Lkw und Fahrrädern. Bei Pkw (+126) und Lkw (+8) gab es Steigerungen, bei den Fahrrädern ging die Zahl (-2) leicht zurück. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld registrierte die Polizei 36 Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen beziehungsweise Elektrozweirädern. Deren Zahl stieg um fünf im Vergleich zum Vorjahr.3 Welche waren 2023 die Hauptunfallursachen?Es gibt zwei deutlich herausstehende Unfallursachen. An der Spitze liegen mit 22,55 Prozent nach wie vor die Wildunfälle. Mehr als jeder fünfte Unfall resultiert aus einer Kollision mit einem Wildtier. Mit 20,18 Prozent folgen die Karambolagen beim Wenden oder Rückwärtsfahren, zu denen auch der klassische Parkplatzunfall zählt. Zu dichtes Auffahren oder zu geringer Sicherheitsabstand folgen mit 9,48 Prozent deutlich zurück auf Platz drei. Die Zahl der Unfälle, die im Nichtbeachten der Vorfahrt ihre Ursache hatten, sind von 286 auf 250 am deutlichsten zurückgegangen. Bei alkoholbedingten Unfällen ist im Vergleich zum Vorjahr dagegen ein Anstieg von 74 auf 86 zu verzeichnen.4 Welche Altersgruppen waren an häufigsten beteiligt?Da gibt es vor allem zwei Unterschiede zum Jahr 2002 zu nennen. Bei den 20- bis 25-Jährigen ist ein zahlenmäßiger Anstieg um 145 auf 885 Unfälle registriert worden. In der Gruppe der 55- bis 60-Jährigen dagegen ist ein Rückgang von 708 auf 654 auszumachen. Anteilig bleibt diese Gruppe jedoch die größte an Unfallbeteiligten.5 Wie fällt in 2023 der Blick auf die Unfalluhr aus?Alle 110 Minuten ereignete sich ein Verkehrsunfall. Alle 13 Stunden und 25 Minuten wurde eine Person verletzt, alle 60 Tage und sechs Stunden ein Mensch getötet. Alle vier Tage und fünf Stunden hat die Polizei einen Unfall unter Alkoholeinfluss aufnehmen müssen. Am wenigsten hat es im Februar (325) gekracht, am häufigsten im Mai (438), gefolgt von den Monaten November (437) und Dezember (435). 6 Wie sieht ein Fazit des Unfalljahres 2023 aus?„Das Verkehrsunfallgeschehen 2023 zeigt einige Veränderungen zum Vorjahr“, schreibt Matthias Król in seinem Bericht. Auf die veränderten Tendenzen bei getöteten und verletzten Personen hatten wir bereits eingangs hingewiesen. Die Beteiligung von Personenkraftwagen an Unfällen stieg am signifikantesten. Dafür verringerte sich die Zahl der beteiligten Fußgänger. In Bezug auf die weiter wachsende E-Mobilität der Bevölkerung im Landkreis sind keine quantitativen Auffälligkeiten im Bereich der Unfallverkehrsbeteiligung zu erkennen.