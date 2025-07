Ein couragierte Mann hat sich am Sonntag in der Köthener Lohmannstraße eine Auseinandersetzung mit drei Dieben geliefert.

Wüste Rangelei vor Altkleidercontainer in Köthen - Mann wird mit Eisenstange attackiert

Altkleidercontainer in Köthen.

Köthen/MZ. - Ein couragierter Mann hat sich am Sonntag in der Köthener Lohmannstraße eine Rangelei mit drei Dieben geliefert. Der Zeuge war gegen 22.30 Uhr auf das Trio aufmerksam geworden, weil es sich an einem Altkleidercontainer zu schaffen machte, um Kleidung zu stehlen.

Als sich der 27-Jährige dem Sammelbehälter näherte, nahm er aus dem Inneren des Containers verdächtige Geräusche wahr. Er vermutete, dass sich einer der Täter darin versteckt hält. Die übrigen Männer waren verschwunden. Kurzerhand hielt er die Einwurfklappe zu, um so eine Flucht zu verhindern. Daraufhin seien zwei Komplizen aus einem Gebüsch gesprungen und hätten den Dieb aus der misslichen Lage befreit.

Als einer der Diebe mit einem Fahrrad flüchten wollte, habe der Zeuge ihn vom Rad gestoßen. Daraufhin sei er von einem der anderen Männer mit einer Eisenstange angegriffen und am Bein getroffen worden. Zwei Diebe flohen mit einem E-Scooter, der Dritte zu Fuß.

Diebstähle und Vandalismus mit Kleidung hatten unlängst für Aufsehen gesorgt. Ende April gab es Vandalismus an Containern am E-Center in der Langenfelder Straße, im Mai traf es vier Behälter nahe dem Kaufland.