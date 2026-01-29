In der Kleinen Wallstraße ist für Passanten derzeit Vorsicht geboten. Die WGK hat deshalb Schilder aufgehangen, die auf die Gefahr von Dachlawinen und Eiszapfen aufmerksam machen sollen.

Köthen/MZ. - Der Wintereinbruch hat auch vor der Kleinen Wallstraße in Köthen nicht Halt gemacht. Seit dem starken Schneefall von Sonntag auf Montag ist dort Vorsicht geboten. Doch die Gefahr lauert nicht nur auf der glatten Straße, auf der man als Fußgänger leicht ausrutschen kann. Schnee und Eis können hier auch von oben kommen. Die Wohnungsgesellschaft Köthen mbH warnt deshalb mit Schildern vor Dachlawinen und Eiszapfen.