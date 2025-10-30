Eine Verfolgungsjagd hat am Mittwochabend in Köthen für einen Schaden von 30.000 Euro gesorgt.

Köthen/MZ. - Bei der Flucht vor der Polizei hat ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer am Mittwochabend, 29. Oktober, einen schweren Unfall verursacht.

Nach Angaben der Polizei Anhalt-Bitterfeld war der Peugeot gegen 22 Uhr einer Streife in der Köthener Friedrichstraße im Gegenverkehr aufgefallen. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und versuchten, durch das Einschalten von Blaulicht und Sirene den Peugeot zu stoppen. Dessen Fahrer aber ignorierte die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt fort.

In der Sebastian-Bach-Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und stieß gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Mazda und einen Renault, der wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm stehenden Skoda geschoben wurde.

Die Höhe des Gesamtschadens wurde von der Polizei auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der Peugeot, der Mazda und der Renault sind wahrscheinlich ein Totalschaden. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Während der Aufnahme des Unfallgeschehens stellte sich heraus, dass der 19 Jahre alte Peugeot-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest wies ein positives Ergebnis aus, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und dann auch von einem Arzt durchgeführt wurde.