Dezernent und Oberbürgermeisterin stellen Pläne für neues Feuerwehrdepot vor und plädieren für die preiswerteste Variante. Das Handicap: Der Plan zum Brandschutzbedarf wurde vergessen.

Wieviel Platz braucht die Feuerwehr Köthen in ihrem neuen Depot?

Im Dezember 2024 hatte Ministerin Zieschang (Mi.) den Zuwendungsbescheid für das neue Depot an OB Buchheim und die Wehrleitung übergeben.

Köthen/MZ. - Wieviel Platz brauchen die Männer und Frauen der Feuerwehr Köthen in ihrem neuen Depot, das bis Ende 2027 auf einem 13.000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der Straße „Am Holländer Weg“ und der Reupziger Straße gebaut werden soll?