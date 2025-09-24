Warum das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand und warum ein Verteidiger Zweifel hat, ob die Jungen wussten, was sie taten.

Wie Jugendliche bestraft wurden, die ein „Tagebuch der Anne Frank“ beschädigt hatten

An dieser Haltestelle in Aken war das Buch beschädigt worden.

Köthen/Aken/MZ. - Rund 16 Monate nach dem Beschädigen und Anzünden von Seiten eines Exemplars des „Tagebuch der Anne Frank“ an einer Bushaltestelle in Aken sind zwei der drei beteiligten Jugendlichen am Amtsgericht Köthen wegen Volksverhetzung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener verurteilt worden.