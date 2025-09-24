weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Prozess am Amtsgericht Köthen: Wie Jugendliche bestraft wurden, die ein „Tagebuch der Anne Frank“ beschädigt hatten

Prozess am Amtsgericht Köthen Wie Jugendliche bestraft wurden, die ein „Tagebuch der Anne Frank“ beschädigt hatten

Warum das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand und warum ein Verteidiger Zweifel hat, ob die Jungen wussten, was sie taten.

Von Wolfram Schlaikier 24.09.2025, 11:00
An dieser Haltestelle in Aken war das Buch beschädigt worden.
An dieser Haltestelle in Aken war das Buch beschädigt worden. (Foto: W. Schlaikier)

Köthen/Aken/MZ. - Rund 16 Monate nach dem Beschädigen und Anzünden von Seiten eines Exemplars des „Tagebuch der Anne Frank“ an einer Bushaltestelle in Aken sind zwei der drei beteiligten Jugendlichen am Amtsgericht Köthen wegen Volksverhetzung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener verurteilt worden.