Ein Uhrmacher erklärt, wie er die Verantwortung für die Uhr im Grunde „geerbt“ hat – und warum sie manchmal etwas vor oder nachgeht.

Wie die 65 Jahre alte Uhr im Turm des Rathauses funktioniert

Das 1961 bei einer Firma in Leipzig gebaute Uhrwerk braucht regelmäßige Pflege. Mitunter greift Ralf Köpke dabei zur Kanne mit Schmieröl.

Köthen/MZ. - Es gibt Unmengen von Zitaten über die Zeit. Ein lakonisches stammt von Albert Einstein, der 1915 mit der „Allgemeinen Relativitätstheorie“ das moderne Verständnis von Raum, Zeit und Energie grundlegend verändert hat. Es lautet: „Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.“