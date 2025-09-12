weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Projekt „KlimaPlanReal“: Wertvolle Flächen an Hochschule Anhalt schaffen: Unweit der Mensa in Köthen werden heimische Pflanzen eingesetzt

Mitarbeiter und Studenten der Hochschule Anhalt haben unweit der Mensa in Köthen insgesamt 630 heimische Pflanzen eingesetzt. Die Aktion gehört zum Projekt „KlimaPlanReal“.

Von Stefanie Greiner 12.09.2025, 09:31
Yannik Wehr (vorn links) und Line Sturm (vorn rechts) haben die Mitmach-Pflanzaktion am Dienstagvormittag koordiniert.
Yannik Wehr (vorn links) und Line Sturm (vorn rechts) haben die Mitmach-Pflanzaktion am Dienstagvormittag koordiniert. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - Noch wirken die Pflanzen winzig, die Line Sturm und Yannik Wehr an diesem Vormittag einsetzen. Wiesensalbei, Pechnelke, Hundskamille und Co. sollen zu einem Anziehungspunkt für Insekten werden. „Das sind alles heimische Arten und auch das Saatgut ist regional“, betont Yannik Wehr, der diese Aktion gemeinsam mit Line Sturm koordiniert.