Mitarbeiter und Studenten der Hochschule Anhalt haben unweit der Mensa in Köthen insgesamt 630 heimische Pflanzen eingesetzt. Die Aktion gehört zum Projekt „KlimaPlanReal“.

Wertvolle Flächen an Hochschule Anhalt schaffen: Unweit der Mensa in Köthen werden heimische Pflanzen eingesetzt

Yannik Wehr (vorn links) und Line Sturm (vorn rechts) haben die Mitmach-Pflanzaktion am Dienstagvormittag koordiniert.

Köthen/MZ. - Noch wirken die Pflanzen winzig, die Line Sturm und Yannik Wehr an diesem Vormittag einsetzen. Wiesensalbei, Pechnelke, Hundskamille und Co. sollen zu einem Anziehungspunkt für Insekten werden. „Das sind alles heimische Arten und auch das Saatgut ist regional“, betont Yannik Wehr, der diese Aktion gemeinsam mit Line Sturm koordiniert.