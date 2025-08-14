Morgens kommen etliche Fahrzeuge an der Evangelischen Grundschule in Köthen vorbei. Eine gefährliche Situation für Kinder. Schuld daran sind nicht zuletzt Elterntaxis. Was Schule und Polizei dazu sagen.

Wenige Parkplätze, viele Fahrzeuge: Wie Elterntaxis an Schulen Kinder in Gefahr bringen

Einen Parkplatz an der Evangelischen Grundschule in Köthen zu finden, ist morgens vor Schulbeginn nicht einfach. Da werden Fahrzeuge dann auch schon mal dort abgestellt, wo eigentlich keiner ist.

Köthen/MZ. - 7.43 Uhr. Die Magdeburger Straße neben der Grundschule ist dicht. Autos parken zu beiden Seiten. Andere warten darauf, dass ein Platz frei wird. Zwischen den Fahrzeugen hindurch schlängeln sich Kinder mit Schulranzen. So langsam staut es sich. Bis zum Magdeburger Turm reicht die Kolonne nun schon.