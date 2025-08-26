Köthen/MZ. - In der Köthener Sackstraße ist es am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Beteiligte das Weite suchte. Ein Mann, der mit einem VW Caddy unterwegs war, wurde dort zuvor auf eine ältere Dame aufmerksam, die mit ihrem Rollator den Treppenaufgang zu einem Kreditinstitut hinaufgelangen wollte. Er stoppte daraufhin sein Auto, stieg aus und half der Frau.

Doch seine Hilfsbereitschaft wurde dem 51-Jährigen zum Verhängnis, denn als er wenig später zurückkehrte, machte ihn eine Zeugin darauf aufmerksam, dass der Caddy von einem Toyota angefahren wurde. Die Fahrerin sei aus ihrem Auto gestiegen, habe den Schaden begutachtet und haben dann den Unfallort verlassen.

Die Augenzeugin hatte sich aber das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Der Sachschaden am Caddy bemisst sich der Polizei zufolge auf ungefähr 500 Euro.