Mit der abgedichteten Kuppel der jüdischen Trauerhalle ist ein wichtiger Sanierungsschritt auf dem Friedhof Köthen vollbracht. Was noch zu tun ist, um das Denkmal dauerhaft zu erhalten.

Wabenförmiges Meisterwerk - Wie die Firma Hira Bedachung die Kuppel der Jüdischen Kapelle saniert hat

Die Kuppel der jüdischen Kapelle in Köthen ist jetzt vollständig restauriert.

Köthen/MZ. - Anett Gottschalk, die Leiterin des Museums Synagoge Gröbzig, schwärmt: „Ach, ist die schön geworden.“ Und auch Igor Pissetski vom Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt kann wieder lachen. Der Grund ist weithin sichtbar: Das wabenförmige Dach der Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof in Köthen ist dicht, die gesamte Kuppel denkmalgerecht saniert. Ein Meisterwerk – wie es heißt.