Friedhof in Köthen Wabenförmiges Meisterwerk - Wie die Firma Hira Bedachung die Kuppel der Jüdischen Kapelle saniert hat
Mit der abgedichteten Kuppel der jüdischen Trauerhalle ist ein wichtiger Sanierungsschritt auf dem Friedhof Köthen vollbracht. Was noch zu tun ist, um das Denkmal dauerhaft zu erhalten.
16.11.2025, 09:00
Köthen/MZ. - Anett Gottschalk, die Leiterin des Museums Synagoge Gröbzig, schwärmt: „Ach, ist die schön geworden.“ Und auch Igor Pissetski vom Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt kann wieder lachen. Der Grund ist weithin sichtbar: Das wabenförmige Dach der Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof in Köthen ist dicht, die gesamte Kuppel denkmalgerecht saniert. Ein Meisterwerk – wie es heißt.