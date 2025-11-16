Am ersten Adventssamstag, 29. November, wird wieder zum Kreativmarkt mit Kunst, Kunsthandwerk und anderem in den Veranstaltungssaal im Bahnhof eingeladen. Welche Aussteller dabei sind.

Uta Gentkow aus Erdeborn ist mit ihrer Fliesenmalerei wieder beim Kreativmarkt dabei.

Eisleben/MZ. - Ob denn der beliebte Adventskreativmarkt im Eisleber Bahnhof wieder stattfindet? Diese Frage ist Maria Rauchfuß in den vergangenen Wochen immer wieder gestellt worden. Der Grund dafür: Rund um den Bahnhof wird seit Monaten gebaut, verbunden mit zeitweise längeren Sperrungen der Bahnstrecke. Das Bahnhofsgebäude und das unmittelbare Umfeld sind davon allerdings nicht betroffen, so dass Rauchfuß am Samstag, 29. November, 10 bis 16 Uhr, wieder in den Empfangssaal im Bahnhof einladen kann.