Urteil für Familienvater wegen des Besitzer von Dateien kinderpornografischer Inhalte.

3.000 illegale Inhalte auf Computer entdeckt - Bernburger muss sich vor Gericht verantworten

3.000 Dateien wurden auf dem Rechner des Angeklagten gefunden.

Bernburg/MZ. - Wieso und weshalb sie zu diesen Dateien gekommen sind, dazu schweigen die Angeklagten in der Regel. Doch immer häufiger fliegt jedes Vergehen auf. Die Ermittler haben sich in den vergangenen Jahren offensichtlich auf diese Art von Internetkriminalität spezialisiert. Fast niemand schlüpft unerkannt durch dieses engmaschige Netz. So erhielt auch ein zweifacher Familienvater am 30. April 2024 überraschenden Besuch.