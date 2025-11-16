Mit der Kuppel der jüdischen Trauerhalle, die nun dicht ist, ist ein wichtiger Sanierungsschritt vollbracht. Doch es gibt noch jede Menge zu tun, um das Denkmal dauerhaft zu erhalten.

Die Kuppel der jüdischen Kapelle in Köthen ist jetzt vollständig restauriert.

Köthen/MZ. - Anett Gottschalk, die Leiterin des Museums Synagoge Gröbzig, schwärmt: „Ach, ist die schön geworden.“ Und auch Igor Pissetski vom Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt kann wieder lachen. Der Grund ist weithin sichtbar: Das wabenförmige Dach der Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof in Köthen ist dicht, die gesamte Kuppel denkmalgerecht saniert. Ein Meisterwerk – wie es heißt.