Südliches Anhalt/MZ. - Es geht um LED-Beleuchtung in den Büros der Stadtverwaltung, um die Anschaffung von Elektrofahrzeugen oder auch das Einsparen von Papier: Bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates Südliches Anhalt hat der städtische Klimaschutzmanager Marvin Schichel den Maßnahmenkatalog vorgestellt, den er erarbeitet hat. Auf 45 Seiten geht es um technische Neuerungen zum Energiesparen, aber zum Beispiel auch um Öffentlichkeitsarbeit und Angebote, an denen Bürger beteiligt werden können. So lautet eine Idee, nach einer erfolgreichen ersten Runde nun regelmäßig online eine Ideenkarte des Stadtgebietes zur Verfügung zu stellen, in die Einwohner ihre Wünsche zu den Themen Umwelt und Klima eintragen können.

