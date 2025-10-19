weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Eigenen Weg gegangen: Vom 23. bis 27. Oktober: Mitteldeutsche Filmfreunde veranstalten zehnte Köthener Filmtage

Eigenen Weg gegangen Vom 23. bis 27. Oktober: Mitteldeutsche Filmfreunde veranstalten zehnte Köthener Filmtage

Zum zehnten Mal veranstalten die Mitteldeutschen Filmfreunde ihre Köthener Filmtage. Der Vereinsvorsitzende Matthias Kunze blickt zurück und voraus.

19.10.2025, 09:00
Vergangenes Jahr wurde der Film „Wochenendrebellen“ während der Köthener Filmtage gezeigt.
Vergangenes Jahr wurde der Film „Wochenendrebellen“ während der Köthener Filmtage gezeigt. (Foto: Christian Ratzel)

Köthen/MZ. - Ein Jubiläum feiern die Mitteldeutschen Filmfreunde vom 23. bis 27. Oktober mit ihren Köthener Filmtagen. Es sind die mittlerweile zehnten. Im Gespräch mit MZ-Redakteurin Stefanie Greiner erzählt Matthias Kunze, der Vorsitzende des Vereins, wie aus einer kleinen Idee unter Mercateo-Kollegen eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt geworden ist.