Zum zehnten Mal veranstalten die Mitteldeutschen Filmfreunde ihre Köthener Filmtage. Der Vereinsvorsitzende Matthias Kunze blickt zurück und voraus.

Vergangenes Jahr wurde der Film „Wochenendrebellen“ während der Köthener Filmtage gezeigt.

Köthen/MZ. - Ein Jubiläum feiern die Mitteldeutschen Filmfreunde vom 23. bis 27. Oktober mit ihren Köthener Filmtagen. Es sind die mittlerweile zehnten. Im Gespräch mit MZ-Redakteurin Stefanie Greiner erzählt Matthias Kunze, der Vorsitzende des Vereins, wie aus einer kleinen Idee unter Mercateo-Kollegen eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt geworden ist.