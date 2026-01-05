Die Auszubildenden der Wohnungsgesellschaft Köthen kümmern sich seit September vergangenen Jahres um den Instagram-Kanal des Unternehmens – und haben damit bereits erste Erfolge. Die Klick- und Followerzahlen steigen schnell.

Vier Azubis, eine Mission: Wie der Nachwuchs der Wohnungsgesellschaft Köthen in den sozialen Medien durchstarten will

Die Azubis der WGK betreuen seit September 2025 den Instagram-Kanal des Unternehmens: @wg_koethen.de.

Köthen/MZ. - Hund oder Katze? Früh- oder Spätaufsteher? Nutella mit oder ohne Butter? Mit diesen Fragen stellen die Azubis der Wohnungsgesellschaft Köthen (WGK) die Mitarbeiter des Unternehmens in kurzen Videos auf Instagram vor. Es soll ein bisschen persönlicher sein, dachten sich Chiara Wede, Johann Schütte und Tarek Jaidi. Alle drei machen eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau oder zum Immobilienkaufmann. Auch der Louis Thiele, der bei der Wohnungsgesellschaft eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär- und Klimatechnik absolviert, gehört dem neuen Social-Media-Team an.