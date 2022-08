Verkauf des Festival-Biers „Giovanni“ startet in Köthen

Köthen/MZ - Das Bachfesttagsbier „Giovanni“ kann ab sofort in Köthen gekauft werden. 3.960 Flaschen wurden abgefüllt. Sie sind erhältlich im E-Center in der Rüsternbreite sowie in der Innenstadt im Brauhaus, in der Kaffeerösterei Hannemann und in der Weinperle. Bei den Konzertspaziergängen am 3. und 4. September im Schlosspark gibt es die Flaschen ebenfalls zu kaufen.

Ausgeschenkt wird das Bier im Brauhaus, bei Arabiske und im Caruso. Bei den Köthener Bachfesttagen vor zwei Jahren wurde das Festival-Getränk erstmals verkauft. Entwickelt hat es die Hochschule Anhalt. Zum Verkaufsstart am Freitag trafen sich (von links) der stellvertretende Marktleiter Paul Schopf, die Inhaberin des E-Centers Katja Stenschke, Hochschul-Mitarbeiter Johannes Jeske, Brauhaus-Inhaber Stephan Nickel, Bachfesttags-Intendant Folkert Uhde und Hochschul-Präsident Jörg Bagdahn in der Getränkeabteilung des E-Centers.

Die Köthener Bachfesttage beginnen diesen Sonntag und enden am 4. September.