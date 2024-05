Granatenfund an Grundschulgelände in Sangerhausen

Auf einem abgesperrten Gelände nahe dem Sachsgraben zwischen Sangerhausen und Wallhausen soll die Fundgranate am Samstag gesprengt worden sein.

Sangerhausen/MZ. - Gefährlicher Fund nahe der Goethe-Grundschule in Sangerhausen: Etwa 50 Meter von dem Schulgelände an der Alten Promenade entfernt ist am Freitag eine Handgranate entdeckt worden. Die Meldung sei gegen 13 Uhr bei der Polizei eingegangen, bestätigte Michael Ripke von der Polizeiinspektion Halle auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.