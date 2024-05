Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Jedes Jahr ist es dasselbe Spiel: An Gymnasien und Gesamtschulen in Halle reichen die Plätze nicht aus. Deshalb will die Stadt Halle jetzt mehr Klassen in den fünften Jahrgängen an mehreren Schulen schaffen. Der Jugendhilfeausschuss hat sich jetzt als erstes Gremium mit dem Vorschlag der Stadt beschäftigt: Danach soll schon zum neuen Schuljahr 2024/25 sowohl an der IGS Am Planetarium, als auch den am Wolff-Gymnasium, dem Gymnasium Südstadt und am Lyonel-Feininger-Gymnasium ein weiterer Zug errichtet werden.