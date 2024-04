Bierflasche aus Auto geworfen Verfolgungsjagd mit Polizei - Rasante Fahrt durch Köthen endet an Baustellenampel

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Sonntagmorgen in Köthen ein 23-Jähriger geleistet. An einer Baustellenampel endete seine rasante Fahrt.