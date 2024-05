Wittenberg/MZ. - Auch wenn das Wetter zum Pfingstwochenende unbeständig sein sollte, so heißt das ja nicht, dass Ausflüge unmöglich sind. Zumal es an den drei Tagen viele interessante Ziele gibt. Hier eine kleine Auswahl, wohin es gehen könnte:

Reit- und Springturnier in Wittenberg

Der Wittenberger Reitverein organisiert am Sonnabend, 18. Mai, und am Sonntag, 19. Mai, sein nunmehr 24. Reit-und Springturnier mit einem abwechslungsreichen Programm. Eingeladen wird dazu an beiden Tagen zwischen 8 und 17 Uhr auf das Sportgelände entlang des Johannes-Runge-Weges/Ecke Nordendstraße. Es hat sich bereits ein breites Starterfeld angemeldet. Über 350 Reiter-Pferd-Paare werden nach Wittenberg reisen und an insgesamt 22 Prüfungen teilnehmen. „Wir freuen uns auf Höhepunkte, die durch Prüfungen für die kleinsten Reiter ab 4 Jahre und Prüfungen bis zur Mittelschweren Klasse (M*) von Profis gesetzt werden“, schreibt Juliane Lehmann in der Ankündigung des Vereins. Des Weiteren ist das große Mai-Turnier traditionell ein Wertungsturnier für die Wittenberger Kreismeisterschaften. Versorgt wird unter anderem mit selbst gebackenem Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Mühlentag in Griebo

Wie in die Bockwindmühle in Bergwitz, so wird am Pfingstmontag, 20 Mai, auch in die Wassermühle in Griebo eingeladen. Von 10 bis 18 Uhr kann diese an diesem Deutschen Mühlentag besichtigt werden. Traditionell tritt um 14 Uhr der Volkschor Reinsdorf auf.

Nach Dessau zum Flugplatzfest

Das Hugo-Junkers-Fest auf dem Flugplatz in Dessau bietet Programm und Aktivitäten an allen drei Pfingsttagen. Am Sonnabend, 18. Mai, präsentiert der Oldtimerstammtisch Dessau ab 10 Uhr rund 40 historische Fahrzeuge. Ebenso werden Modellflugzeuge von Clubs aus Rodleben und Köthen präsentiert. Um 14 Uhr am Pfingstsamstag wird das große Volksfest offiziell mit der Kleinkühnauer Kaffeetafel im Tower des Flugplatzes eröffnet. Ab diesem Zeitpunkt gibt es auf der Hauptbühne Bühnenshows und Live-Musik bis Mitternacht. Unter anderem dabei sind DJ Gockel und seine DJ Kids, die „Traumtänzer“, „Wolle und seine Bluesfriends“ sowie die Revuetanzgruppen „Sunshine“ und „Showtime“, die Nachwuchskicker des SV Dessau 05 und der Deutsch-Chinesische Kulturbund. Am Sonntag gibt es noch einmal Mitflug-Gelegenheiten mit der An-2, einem Motorsegler, dem Gyrokopter sowie einer Kunstflugmaschine. Jeweils am Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 20. Mai, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, gibt es ein Kinderprogramm mit vielfältigen Bastel- und Sportmöglichkeiten. Zudem ist sowohl am Pfingstsonntag als auch am Pfingstmontag jeweils bis circa 18 Uhr mit Grill- und Bierständen für das leibliche Wohl und mit Schausteller-Attraktionen für Kurzweil gesorgt.

Karussell-Konzert in Gräfenhainichen

Auf der Freilichtbühne in Gräfenhainichen wird am Sonnabend, 18. Mai, die Rockband „Karussell“ erwartet, deren wohl bekanntester Titel „Als ich fortging“ ist. Vor einem Monat erst ist ihr neues Album „Unter den Sternen“ erschienen. Damit nimmt die Band ihr Publikum mit dem Programm „Karussell-Hits aus 10 Alben“ sehr einfühlsam mit auf eine Zeitreise durch Vergangenheit und Gegenwart und hat sich dabei ihren hohen Anspruch an Text und Musik bewahrt. Beginn des Konzerts ist 20 Uhr.

Christopher Street Day in Dessau

Das Fest beginnt am Sonnabend, 18 Uhr, um 12 Uhr auf dem Dessauer Marktplatz, wo Menschen aller Altersgruppen die Vielfalt des Lebens feiern. Der Tag steht unter dem Motto „Bunte Pracht statt blaues Wunder“ und hat neben bunten Kostümen und tanzenden Menschen auch politische Botschaften im Programm: Hinter der ausgelassenen Party steht zugleich die Forderung für Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Trans-Menschen. So werden unter anderem Parteien Stände aufbauen. Um 13 Uhr macht sich dann die CSD-Demonstration auf den fünfeinhalb Kilometer langen Weg durch die Stadt zurück auf den Marktplatz, wo dann wieder gefeiert wird, bevor im Dormero-Hotel die Abschlussparty steigt.

Weitere Empfehlungen

Bad Schmiedeberg, Kurpromenade, Sonnabend, ab 10 Uhr: Oldtimer-Motorrad-Treffen unter dem Motto „Militär und Polizei“;

Bergwitz, Bockwindmühle, Montag, 10.30-18 Uhr: Führungen durch des Müllers „gute Stube“, Angebote für Kinder wie Kinderschminken und Basteln, Rundfahrten mit Feuerwehr, Stände mit Imkerwaren, Blumen, Näharbeiten und Kräuter, Kuchen und Mühlenschmaus

Bad Schmiedeberg, Kurhaus, Samstag, 19 Uhr: Schwarzblond-Showabend „Mitternächtliche Mondscheinwunder“

Wittenberg, Melanchthonhaus und Augusteum, Sonntag, 10-18 Uhr/ bzw. 9-18 Uhr: Eintritt in Museen und Ausstellungen zum Museumstag kostenfrei

Wittenberg, Städtische Sammlungen, Sonntag, 11.00 , 12.30, 14.00 und 16 Uhr: verschiedene thematische Führungen

Schlösser Wörlitz und Oranienbaum: Sonntag, 11 Uhr, Familienführung

Oranienbaum, Schlosspark, Sonntag, 11-16 Uhr: Öffnung der Pagode