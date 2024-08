Das Landgericht Dessau hat am Freitag in zweiter Instanz das Verfahren gegen einen pensionierten Sportlehrer wegen sexueller Belästigung eingestellt. Was die Begründung ist.

Dessau/Köthen/MZ. - Es bleibt beim Freispruch – und irgendwie auch nicht. Das Landgericht Dessau hat am Freitag in zweiter Instanz das Verfahren gegen einen pensionierten Sportlehrer wegen sexueller Belästigung eingestellt. Er soll, so der Vorwurf der Anklage, drei Schülerinnen beim Sportunterricht an das Gesäß gefasst haben. Das hatten die Fünftklässlerinnen ihren Eltern berichtet, die deshalb Anzeige erstatteten.