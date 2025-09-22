Die Kastanienminiermotte sorgt auch in diesem Jahr an vielen Bäumen schon früh für braune Blätter. Was man gegen den Schädling tun kann, hat Förster Jürgen Kristin der MZ erklärt.

Fast vollständig braune Rosskastanien, wie hier am Bahnhof in Wulfen, sind derzeit kein seltener Anblick. Schuld ist eine Motte.

Köthen/MZ. - Als Lieblingsbaum von Sonnenkönig Ludwig XIV. erlangte die Rosskastanie, die eigentlich eher in Mazedonien und Griechenland heimisch ist, auch in den deutschen Fürstentümern des 17. Jahrhunderts große Beliebtheit. Damals wie heute dient sie weniger als Nutz- und mehr als Park- und Zierbaum. Doch zieren Stamm und Äste dieser Tage oft nur braune und trockene Blätter – und dass, obwohl der Herbst doch gerade erst seinen Anfang nimmt.