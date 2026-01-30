In der Köthener Straße in Quellendorf hat es am Freitagmorgen einen Unfall gegebe.

Unfall in Quellendorf - Transporter schleudert gegen ein Fahrzeug des Winterdienstes

Quellendorf/MZ. - Bei einem Unfall in Quellendorf (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist am Freitag, 30. Januar, ein Transporter gegen ein Räumfahrzeug des Winterdienstes gekracht.

Eine 22-jährige Frau war mit ihrem Transporter gegen 7.30 Uhr in der Köthener Straße in Richtung Storkau unterwegs. In einer Kurve bremste sie aufgrund eines auf ihrer Straßenhälfte entgegenkommenden Fahrzeugs ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen ein sich im Gegenverkehr befindliches Räumfahrzeug des Winterdienstes.

Der Transporter war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wurde auf rund 7.500 Euro geschätzt. Der am Räumfahrzeug beläuft sich auf ungefähr