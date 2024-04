Vor eineinhalb Jahren trat Michael Audörsch seinen Job als Baudezernent in Köthen an. Nun trennen sich die Wege bereits wieder. Wohin es Audörsch zieht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Das Intermezzo dauerte nur etwas länger als eineinhalb Jahre. Dabei hatte der ausgewiesene Experte in Sachen Bau noch so viel vor in Köthen. Doch am Ende hat es wohl nicht mehr gepasst: Baudezernent Michael Audörsch verlässt die Stadtverwaltung Köthen. Der stellvertretende Bürgermeister übernimmt eine Aufgabe beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld.