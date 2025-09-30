51 Läuferinnen und Läufer haben beim Treppenlauf in der Jakobskirche in Köthen mitgemacht. Durchgeführt hat den in diesem Jahr die CFC-Abteilung für Lauf- und Breitensport.

Der 13-jährige Cedric spurtet als erster Läufer die 87 Stufen bis zur Türmerwohnung der Jakobskirche hinauf.

Köthen/MZ. - Klack! Die Startklappe schlägt zu. Cedric rennt los. Er nimmt die erste Stufe, die zweite, die dritte. Die Arme angewinkelt, den Blick voraus, spurtet der Junge hinauf in den Südturm der Jakobskirche.