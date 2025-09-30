Fest der Vereine Treppenlauf in Köthen: 51 Läufer spurten 87 bzw. 216 Stufen der Jakobskirche hinauf
51 Läuferinnen und Läufer haben beim Treppenlauf in der Jakobskirche in Köthen mitgemacht. Durchgeführt hat den in diesem Jahr die CFC-Abteilung für Lauf- und Breitensport.
Aktualisiert: 30.09.2025, 15:09
Köthen/MZ. - Klack! Die Startklappe schlägt zu. Cedric rennt los. Er nimmt die erste Stufe, die zweite, die dritte. Die Arme angewinkelt, den Blick voraus, spurtet der Junge hinauf in den Südturm der Jakobskirche.