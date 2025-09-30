weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Fest der Vereine: Treppenlauf in Köthen: 51 Läufer spurten 87 bzw. 216 Stufen der Jakobskirche hinauf

Fest der Vereine Treppenlauf in Köthen: 51 Läufer spurten 87 bzw. 216 Stufen der Jakobskirche hinauf

51 Läuferinnen und Läufer haben beim Treppenlauf in der Jakobskirche in Köthen mitgemacht. Durchgeführt hat den in diesem Jahr die CFC-Abteilung für Lauf- und Breitensport.

Von Stefanie Greiner Aktualisiert: 30.09.2025, 15:09
Der 13-jährige Cedric spurtet als erster Läufer die 87 Stufen bis zur Türmerwohnung der Jakobskirche hinauf.
Der 13-jährige Cedric spurtet als erster Läufer die 87 Stufen bis zur Türmerwohnung der Jakobskirche hinauf. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - Klack! Die Startklappe schlägt zu. Cedric rennt los. Er nimmt die erste Stufe, die zweite, die dritte. Die Arme angewinkelt, den Blick voraus, spurtet der Junge hinauf in den Südturm der Jakobskirche.