Gymnasium Jessen veranstaltet „Tag der offenen Tür.“ Wie Lehrer und Schüler den Teufel austricksen und warum an fünf Stationen junge Flugbegleiterinnen die Besucher begrüßen.

Auch mit einem Bier, „gebraut“ von Mitgliedern des Schülerrats, lässt sich der Teufel nicht in die Falle locken.

Jessen/MZ. - So schnell kann es gehen! Der Teufel entführt den Hausmeister in die Hölle und im Gymnasium Jessen bricht das Chaos aus. Doch der Beelzebub hat die Rechnung nicht mit Chemielehrer Jürgen Reusch und den Mitgliedern des Schülerrats gemacht. Von den ersten neun Experimenten lässt sich der Teufel nicht in die Falle locken, doch Nummer zehn funktioniert. Der Bösewicht beweist, dass er die Fähigkeit besitzt, in eine Flasche zu passen – Stöpsel drauf, Teufel gefangen, der Hausmeister kehrt an die Bildungseinrichtung zurück. Dafür gibt es von den Besuchern viel Applaus.