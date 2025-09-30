weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Neue Tarife Bei HSB: Harzer Schmalspurbahnen erhöhen Ticketpreise

Eil
Hoffnung für das Lichterfest? Veranstaltung könnte doch stattfinden
Hoffnung für das Lichterfest? Veranstaltung könnte doch stattfinden

Neue Tarife bei HSB Harzer Schmalspurbahnen erhöhen Ticketpreise: Wie tief Fahrgäste in die Tasche greifen müssen

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) heben erneut ihre Ticketpreise an – und das kurz vor den Herbstferien und bereits zum zweiten Mal im Jahr 2025. Besonders Brockenfahrten und Mehrtageskarten sind betroffen. Was Fahrgäste jetzt wissen müssen.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 30.09.2025, 17:10
Ab 8. Oktober müssen Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen tiefer in die Tasche greifen.
Ab 8. Oktober müssen Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen tiefer in die Tasche greifen. Archivfoto: HSB

Wernigerode. - Die in finanzielle Schieflage geratene Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) erhöht zum Mittwoch, 8. Oktober, und damit noch vor Beginn der Herbstferien am 11. Oktober ihre Fahrpreise. Laut HSB-Sprecher Dirk Bahnsen klettern die Tarife damit bereits zum zweiten Mal im Jahr 2025. Auslöser für Preisanhebung seien stark gestiegene Kosten, darunter für Heizkohle, Personal und Fuhrpark.