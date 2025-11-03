In vielen Köthener Läden sind kurz vor Halloween nur noch wenige Kostüme und Dekoartikel erhältlich. Händler berichten von einer wachsenden Nachfrage.

Totenköpfe, Plastikspinnen, Süßes und Saures - Gruseltrend aus Amerika sorgt für leere Regale

Verena Schiffner, Inhaberin von „Mein Buchladen“ in Köthen, zeigt ihre restlichen Halloweenartikel. Viel ist nicht mehr übrig.

Köthen/MZ. - Kürbisse grinsen durch die Schaufenster, Plastikspinnen krabbeln über Regale, und Totenköpfe starren Kunden mit leuchtenden Augen an. Halloween steht vor der Tür – und auch in Köthen haben sich die Läden auf die Gruselnacht eingestellt. Wer jetzt noch Last-Minute nach Deko oder Kostümen sucht, muss allerdings schnell sein, denn viele Regale sind schon leergekauft.