  4. Halloween in Köthen: Totenköpfe, Plastikspinnen, Süßes und Saures - Gruseltrend aus Amerika sorgt für leere Regale

In vielen Köthener Läden sind kurz vor Halloween nur noch wenige Kostüme und Dekoartikel erhältlich. Händler berichten von einer wachsenden Nachfrage.

Von Livia Müller Aktualisiert: 03.11.2025, 11:51
Verena Schiffner, Inhaberin von „Mein Buchladen“ in Köthen, zeigt ihre restlichen Halloweenartikel. Viel ist nicht mehr übrig.
Verena Schiffner, Inhaberin von „Mein Buchladen“ in Köthen, zeigt ihre restlichen Halloweenartikel. Viel ist nicht mehr übrig. Fotos: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Kürbisse grinsen durch die Schaufenster, Plastikspinnen krabbeln über Regale, und Totenköpfe starren Kunden mit leuchtenden Augen an. Halloween steht vor der Tür – und auch in Köthen haben sich die Läden auf die Gruselnacht eingestellt. Wer jetzt noch Last-Minute nach Deko oder Kostümen sucht, muss allerdings schnell sein, denn viele Regale sind schon leergekauft.