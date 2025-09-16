Auch Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel war von den Vorträgen der Schüler aus ganz Deutschland beeindruckt.

Die Preisträger des Schreibwettbewerbs „Schöne deutsche Sprache“ 2025 stellen sich im Spiegelsaal für ein Gruppenfoto auf.

Köthen/MZ. - Schreibwettbewerb „Schöne deutsche Sprache“ und Kuhfest gemeinsam in unmittelbarer Nähe – verträgt sich das? Ganz klar: Ja. Die Preisträger des Wettbewerbs, die am Sonnabend ihre prämierten Arbeiten im Spiegelsaal des Köthener Schlosses vortragen durften, wurden von den feiernden Menschen im äußeren Schlosspark nicht gestört. Das war auch kein Wunder, denn nach dem morgendlichen Training im mündlichen Vortrag, der für die teilweise herausragenden jungen Schreiber durchaus etwas Ungewöhnliches ist, standen sie hochkonzentriert ohnehin über den Dingen.