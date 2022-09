Tiere und Pflanzen im Schlauch Burgkemnitz profitieren vom Biber

Wolfgang Wecke und Susanne Grießbach stehen an einem Staudamm, den ein Biber angelegt hat.

Burgkemnitz/MZ - Ein sonniger Spätnachmittag im September. Zwischen Grashalmen und Sanddornsträuchern voller erntereifer Früchte fliegen bläuliche Libellen und hüpfen Heuschrecken umher. Aus dem Schilf dringen Vogellaute, doch die meisten von ihnen bleiben im Schutz des Röhrichts verborgen. Auch vom heimlichen Architekten des Feuchtgebiets zwischen Grünem und Blauem See ist nichts zu sehen. Weit entfernt kann er jedoch nicht sein. Irgendwo in der Nähe hat er es sich in seinem Bau gemütlich gemacht – und schläft vermutlich gerade.