Theo und Aurora sind in Köthen die ersten zwei Babys im Jahr 2022

Köthen/MZ - Der erste Junge, der im neuen Jahr in der Helios-Klinik Köthen das Licht der Welt erblickt hat, heißt Theo. Der kleine Mann wurde am 2. Januar um 14.55 Uhr geboren. Dicht gefolgt von Aurora, dem ersten Mädchen, das im neuen Jahr in der Köthener Klinik geboren wurde. Die kleine Dame erblickte am 2. Januar um 20.18 Uhr das Licht der Welt. Darüber informiert die Helios-Klinik in einer Pressemitteilung.

„Unser Team ist auch in dieser herausfordernden Zeit sehr bemüht, jungen Familien den bestmöglichen Start in das gemeinsame Familienglück zu ermöglichen“, betont Dipl.-Med. Heidemarie Thiele, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe. Darum freut sich das Team aus Hebammen und Ärzten über 468 Babys, die im Jahr 2021 in der Helios-Klinik Köthen das Licht der Welt erblickten. Insgesamt kamen 235 Jungen und 233 Mädchen, darunter keine Zwillinge, im Kreißsaal zur Welt. Der geburtenstärkste Monat war der August mit 51 Entbindungen. Der September war der schwächste Monat mit 26 Geburten.