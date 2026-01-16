Über Facebook verkündet die Kita-Leitung am Mittwochabend die frohe Botschaft an die Eltern der betroffenen Kinder. Landkreis und Awo ziehen Reißleine.

Teilerfolg nach öffentlichem Druck - Info kam über Facebook, „Spatzennest“ bleibt offen

Eltern und Erzieher hoffen, dass in der Kita „Spatzennest“ allmählich wieder Ruhe einkehrt.

Köthen/MZ. - Das kurzfristige Aus für die Kita „Spatzennest“ in Köthen ist abgewendet. Die Einrichtung der Awo Köthen, die Anfang Dezember Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet hatte, wird auch über den 31. Januar 2026 geöffnet bleiben. Diese frohe Botschaft jedenfalls verbreitete sich am Mittwochabend via Facebook an die Eltern und all jene, die für und um den Erhalt der Kita gekämpft und mitgefiebert haben.