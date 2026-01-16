Am Amtsgericht wird ein Fall von versuchtem Diebstahl verhandelt. Die Angeklagten sprechen kein Deutsch und sagen trotz Dolmetscherin nichts. Das macht die Urteilsfindung schwierig.

„Kein Deutsch“: Wie eine Sprachbarriere den Prozess gegen zwei Rumänen am Köthener Amtsgericht erschwert

Köthen/MZ. - „Null Deutsch?“, fragt Richterin Susanne Vogelsang noch einmal nach. Auf der Anklagebank sitzen ein Mann und eine Frau, die aus Rumänien stammen und im Saal 1 des Amtsgerichtes Köthen in Begleitung einer Dolmetscherin erscheinen. „Kein Deutsch“, bestätigt die Übersetzerin. Schon die Nachfrage nach den aktuellen Anschriften dauert länger als gewöhnlich. Von Beginn an ist klar: Die Kommunikation mit den Angeklagten gestaltet sich schwierig.