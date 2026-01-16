Dessau-Roßlau hat am Mittwoch das Benefizspielmit 56:22 begonnen. Wie die Vorbereitung nun weiter geht.

Yannick-Marcos Pust wirft den Ball, der Biederitzer Torwart Joey Witte versucht ihn zu halten. Pust erzielte am Mittwoch acht Tore.

Biederitz/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV ist erfolgreich in das Jahr 2026 gestartet. Beim Benefizspiel gegen Oberligist Eiche Biederitz zeigte das Team von Trainer Vanja Radic keine Nachlässigkeiten, überrannte den Gastgeber und gewann am Ende mit 56:22. Nur knapp verpasste das Team die 60-Tore-Marke. Mika Schüler war mit 12/3 erfolgreichster Werfer. Yannick-Marcos Pust erzielte acht Tore.

Das Benefizspiel war im Dezember vereinbart worden, nachdem unbekannte Täter in das Vereinsbüro von Eiche Biederitz eingebrochen waren und einen Schaden in fünfstelliger Höhe hinterlassen hatten.

Für den Dessau-Roßlauer HV war es das erste Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die im Februar beginnende Rückrunde. Dessau war ohne Sebastian Bialas, Marcel Nowak, Yannick Danneberg und Niklas Döbbel angetreten. Bei Biederitz stand ein alter Bekannter an der Linie: Peter Pysall trainiert das Team seit 2020.

Die nächste Aufgabe in der Vorbereitung ist am 23. und 24. Januar das 13. Leon Wallerand Memorial Turnier im polnischen Danzig, an dem internationale Teams wie PGE Wybrzeze Gdansk, SKKP Handball Brno oder Nærbø IL teilnehmen.