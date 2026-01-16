Nach einem Jahr steht das Kulturquadrat erneut ohne Leitung da. Doch die Beteiligten nutzen dies für einen Kurswechsel und wollen nun gemeinsame Sache mit Landsberg machen.

Das Schloss Zörbig hat über die Jahrhunderte schon viele Menschen kommen und gehen gesehen. Seit Ende 2025 auch wieder seine Leiterin.

Zörbig/Landsberg/MZ. - Das Schlösser im Volksglauben gerne einmal als verflucht gelten, ist hinlänglich bekannt. In der Regel ist das reiner Aberglaube, doch liegt auf dem Schloss Zörbig vielleicht tatsächlich ein Fluch? Im Kulturquadrat scheinen sich die Leiter nahezu die Klinke in die Hand zu geben. So ist nun auch Stefanie Wiesel als Schlossherrin Geschichte. Was bleibt, ist die Flucht nach vorn und damit ein zukunftsweisendes Projekt.