Im künftigen „Tante Enso“-Markt in Görzig wird renoviert. Inzwischen steht fest, wie das Logo aussehen wird und wann Ruhetag ist.

„Tante Enso“ in Görzig wird rausgeputzt - Laden wird wohl früher eröffnet als anfangs gedacht

Simone Herrmann musste nicht alleine streichen am Freitag, sondern konnte sich über viele Helfer freuen.

Görzig/MZ - „Viele Hände, schnelles Ende“, so sagt man. Und diese Redensart hatten sich am Freitagnachmittag auch einige Helfer zu Herzen genommen, die im künftigen „Tante Enso“-Markt in Görzig anpackten, um die Räume weiter auf Vordermann zu bringen.