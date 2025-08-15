Am „Tanzschloss“ in Köthen soll ein bislang unbekannter Täter einem 32-jährigen Syrer ins Gesicht geschlagen haben. Der Polizeiliche Staatsschutz der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau ermittelt wegen schwerer Körperverletzung und Volksverhetzung.

Köthen/MZ - Der Polizeiliche Staatsschutz der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau ermittelt nach einem brutalen Angriff in Köthen wegen schwerer Körperverletzung und Volksverhetzung. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, sei das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Dienstagnachmittag über den Vorfall informiert worden, der sich am 27. Juli ereignet haben soll.

Drei Syrer im Alter von 27, 32 und 33 Jahren sollen an dem Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr auf dem Hinterhof der Diskothek „Tanzschloss“ nahe dem Bahnhof von einem noch unbekannten Mann mit volksverhetzenden Worten beleidigt worden sein. Der Täter sei nicht allein, sondern in Begleitung von zwei weiteren Männern gewesen.

Der Unbekannte sei auf den 32-jährigen Syrer zugegangen und habe ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Durch den Schlag sei der 32-Jährige auf eine Treppe gestürzt und habe sich dabei schwer im Gesicht verletzt. Die Verletzungen seien anschließend im Krankenhaus behandelt worden.

Die drei Männer werden so beschrieben: Der Täter sei 30 bis 35 Jahre alt, habe einen „europäischen Phänotyp“ und sei 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er habe eine athletische, muskulöse Gestalt und eine Glatze. Beim Angriff habe er ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze knielange Hose getragen.

Der zweite Beteiligte sei 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und ebenfalls athletisch und muskulös. Außerdem habe er eine Tätowierung am linken Arm. Er habe ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze knielange Hose getragen.

Der dritte Beteiligte sei etwa 25 Jahre alt, habe kurze braune Haare und sei 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er habe eine blaue Jeans und ein hellblaues T-Shirt getragen und fließend Deutsch gesprochen.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zu dem Angriff geben will, kann sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau wenden – telefonisch unter 0340 / 600 0291 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle.