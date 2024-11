Studentischer Fleiß wird belohnt: Hochschule Anhalt in Köthen vergibt 37 Deutschlandstipendien

Köthen/MZ. - Musik unterlegt angeregte Unterhaltungen, es gibt Kaffee und Kuchen, man wartet auf die Vergabe der Urkunden. Was am Mittwoch im Köthener Schloss an eine Abi-Zeugnisausgabe erinnert, ist für 37 Studierende der Hochschule Anhalt eine große Chance.